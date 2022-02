Macchina per tagliare il fieno e la paglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina per tagliare il fieno e la paglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TRINCIAFORAGGI

Significato/Curiosita : Macchina per tagliare il fieno e la paglia

per fieno si intende dell'erba essiccata al sole, raccolta e immagazzinata ai fini di alimentare determinati animali. il fieno è in genere utilizzato nella...

Il trinciaforaggi (detto anche trinciaforaggio) è una macchina agricola, solitamente fissa, usata per trinciare i foraggi secchi (fieno, paglia) destinati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con macchina; tagliare; fieno; paglia; macchina semplice con il fulcro; macchina per tessere; macchina per mobilifici; Grande macchina tipografica; tagliare velli ovini; Si usa per tagliare lamiere; L arte di intagliare il legno; tagliare nettamente; Consonanti di fieno ; Rastrelliera per il fieno della mangiatoia; Tagliare l'erba o il fieno ; Viene usato per raggruppare fieno o foglie; Frutti che maturano con la paglia ; Insuccesso... impaglia to; Può essere impaglia ta; Il paglia ccio del circo;