Lama, guida buddista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lama, guida buddista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lama, guida buddista

Religiosa all'età di 16 anni. studio' alla datsan anninsky (un'università buddista in buriazia, oggi in rovina), dove ottenne laurea in medicina e filosofia...

Disambiguazione – se stai cercando l'attuale dalai lama, vedi tenzin gyatso. l'espressione dalai lama (grafia tibetana: , traslitterazione wylie:...