Il lago degli Scozzesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lago degli Scozzesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il lago degli scozzesi

(disambigua). il loch ness o lago ness (in gaelico, loch nis) è un lago d'acqua dolce delle highlands scozzesi, situato a sud-ovest di inverness. questo lago è noto...

Crittografia, vedi nessie. il mostro di loch ness (in lingua inglese: loch ness monster, in gaelico scozzese: uilebheist loch nis), noto anche come nessie, è...