S intrecciano per far panieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S intrecciano per far panieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIMINI

Significato/Curiosita : S intrecciano per far panieri

Nozioni di uncinetto o chiacchierino, si intrecciano cesti o panieri e magari si preparano le conserve per l'inverno. il comune di san giorgio albanese...

Contemporanei creano con i vimini strumenti musicali simili alle maracas. oggi l'industria del design trae ispirazione dal vimine per ricreare in plastica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con intrecciano; panieri; Canestro, panieri no; panieri di vimini; Cerca nelle Definizioni