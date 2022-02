Un insetticida nebulizzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un insetticida nebulizzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FLIT

Significato/Curiosita : Un insetticida nebulizzato

un insetticida è una sostanza inorganica o organica, ricavata dalla natura o sintetizzata, formulata in modo da esplicare la massima azione tossica, caustica...

in italia era commercializzato col nome di flit

