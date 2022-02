L inizio dei vocaboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inizio dei vocaboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VO

Significato/Curiosita : L inizio dei vocaboli

vocaboli in cui o sia seguita da consonante e poi due vocali (negòzio, sòcio, petròlio). eccezione: nel vocabolo incrócio [in'kro:to]. nei vocaboli...

vo' (chiamato impropriamente anche vo' euganeo e vò) è un comune italiano di 3 275 abitanti della provincia di padova in veneto, posto sul versante ovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con inizio; vocaboli; L inizio dell esodo; Dà inizio alla vita a due; Arrivare all inizio ; Allinizio di ottobre; Mutano vocali in vocaboli ; Lo studio scientifico dei vocaboli di una lingua; vocaboli di uguale significato; Un dizionario di vocaboli settoriali; Cerca nelle Definizioni