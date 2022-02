Indica il raggio di una circonferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica il raggio di una circonferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 1 lettere : R

Significato/Curiosita : Indica il raggio di una circonferenza

Della circonferenza dal centro si definisce raggio. le circonferenze sono curve chiuse semplici che dividono il piano in una superficie interna ed una esterna...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi r (disambigua). la r o r (chiamata erre in italiano) è la sedicesima lettera dell'alfabeto italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con indica; raggio; circonferenza; indica la situazione economica delle famiglie sigla; indica no la potenza del motore dell automobile; Tre parole latine per indica re l evidenza di un fatto; Il suo numero indica velocità supersoniche; Impavido, coraggio so; Porzione di piano compresa tra due circonferenze concentriche che hanno diverso raggio ; Ricco di coraggio ; Un... po di coraggio ; Telescopi per misurare la circonferenza dei corpi celesti; Tagliano la circonferenza ; 6 Porzioni di circonferenza ; Lo vieta una circonferenza rossa su fondo bianco; Cerca nelle Definizioni