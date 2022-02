Un improvvisa manovra dell automobilista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un improvvisa manovra dell automobilista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STERZATA

Significato/Curiosita : Un improvvisa manovra dell automobilista

Versione ufficiale rimase vittima della manovra, dopo aver comunicato alla torre di controllo di trovarsi di fronte a un oggetto metallico di enormi dimensioni...

Maggior stabilità e controllo in fase di marcia attraverso un sistema di sterzata sulle quattro ruote; queste ultime poggiano su cerchi da 20" e hanno una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con improvvisa; manovra; dell; automobilista; Collera improvvisa ; improvvisa ta nel parlare; improvvisa manifestazione di gioia o d ira; L ispirazione improvvisa ; Lo si manovra dal Quartier Generale; manovra to; manovra la roulette; Una rapida manovra d attacco nel calcio; Una dell e vallette con il Gabibbo; La crespella di mais dell a cucina messicana; Il più popoloso Paese dell Africa; Il risultato dell a moltiplicazione; Un modulo per l automobilista assicurato; Ogni automobilista è obbligato a rispettarlo; Quello attrezzi soccorre l automobilista ; Impone all automobilista di fermarsi; Cerca nelle Definizioni