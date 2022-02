Impasto per tubature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impasto per tubature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Materiale, poi riutilizzati nella produzione di un nuovo "impasto". questa tecnica rende questo impasto più adatto alla cottura, in quanto ne aumenta la resistenza...

Inoltre, possono venire suddivise in: non smaltate: cotto, grès rosso, clinker e, in alcuni casi, gres porcellanato; monocottura: può essere rossa, bianca e...

