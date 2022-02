Homo la nostra specie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Homo la nostra specie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SAPIENS

Significato/Curiosita : Homo la nostra specie

300 000 anni fa, all'epoca odierna, vede la comparsa in africa orientale e la diversificazione della specie homo sapiens. secondo le teorie prevalenti,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi homo sapiens (disambigua). disambiguazione – "uomo" rimanda qui. se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

