Un gruppo di esperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di esperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PANEL

Significato/Curiosita : Un gruppo di esperti

Di espressione e valutazione delle opinioni di un gruppo di esperti o attori sociali ed ha l'obiettivo di far convergere l'opinione più completa e condivisa...

Annunciator panel – pannello del cockpit digital flat panel – connettore video gnome panel – utilità per gnome smm panel – sito web che funge da fornitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con gruppo; esperti; Un gruppo di equazioni; Un gruppo come quello de Il Volo; gruppo etnico della Colombia; Un gruppo di acidi grassi; Sono esperti nel mestiere; Si chiede ai più esperti ; Il giorno in cui sono nati... gli inesperti ; esperti in sala operatoria; Cerca nelle Definizioni