Frutti che maturano con la paglia - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SORBE

Frutti che maturano con la paglia

con il tempo e con la paglia maturano le nespole è un proverbio italiano che deriva dall'uso contadino di far maturare a lungo le nespole (che non possono...

Sorbus l. è un genere di piante della famiglia delle rosacee. comprende alberi e arbusti che producono frutti simili, ma molto diversi per grandezza e...

