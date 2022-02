I frati di un eremo dell Aretino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I frati di un eremo dell Aretino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CAMALDOLESI

Significato/Curiosita : I frati di un eremo dell aretino

L'eremo di cerbaiolo è un edificio sacro che si trova nella località omonima a pieve santo stefano. l'eremo è un esempio notevole di insediamento religioso...

Euganei; fu fondato da due monaci camaldolesi del monastero di san mattia di murano. altri monasteri femminili camaldolesi sono presenti a roma (monastero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

