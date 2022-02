Un foro orlato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un foro orlato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un foro orlato

Imporre che i cittadini la usassero almeno nel foro. ecco cosa scrive svetonio: di qualsiasi tipo fosse, era un grande mantello ovale, ripiegato in due nel...

asola (àsula in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 978 abitanti della provincia di mantova in lombardia. il comune è tradizionalmente...