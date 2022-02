Un formato di pasta corta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un formato di pasta corta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MEZZE MANICHE

Significato/Curiosita : Un formato di pasta corta

La pasta al forno o timballo di pasta è un piatto tipico della cucina italiana, fatto di pasta, in genere pasta corta, ricoperta di sugo formaggi e cotta...

A metà del bicipite, mezze maniche se arrivano all'altezza del gomito, fino ad arrivare a metà avambraccio denominandole maniche a tre quarti.

