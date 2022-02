La figura retorica cui si ricorre dicendo silenzio assordante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figura retorica cui si ricorre dicendo silenzio assordante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSSIMORO

Significato/Curiosita : La figura retorica cui si ricorre dicendo silenzio assordante

Quasi. silenzio assordante silenzio inquietante. pronunciabile in seguito a un gran chiasso o a un grave avvenimento (es: "dopo il bombardamento la città...

Follia. data l'etimologia del termine, anche la stessa parola ossimoro è a sua volta un ossimoro. a differenza della figura retorica dell'antitesi, i due termini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con figura; retorica; ricorre; dicendo; silenzio; assordante; figura retorica con cui si dà un giudizio negando l idea contraria; L effetto di estensione relativo a un opera figura tiva o architettonica; Una figura che si può descrivere pattinando; Si raffigura ... con una lampadina; Figura retorica con cui si dà un giudizio negando l idea contraria; Comune figura retorica ; La figura retorica delle parabole | Venerdì 26 novembre 2021; La figura retorica delle parabole; Lo è una ricorre nza che cade ogni dodici mesi; Parolina latina che ricorre nei codicilli; La quartana è ricorre nte; È una ricorre nza solo per metà; Si dà dicendo sì; Lo si fa dicendo in bocca al lupo; E via dicendo ... abbreviazione; Si paga disdicendo certi contratti in anticipo; Si suona per far silenzio ; Un... po di silenzio ; Rispettosi del silenzio ; Il silenzio che non aiuta chi conduce le indagini; Rumore assordante ; Quello di Tarzan è assordante ; Strepito assordante ; Si dice di urlo assordante ; Cerca nelle Definizioni