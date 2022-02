Far male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOLERE

Significato/Curiosita : Far male

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi male (disambigua). il male, nella sua opposizione al bene, è ciò che è dannoso, inopportuno...

Si ricorda la canzone politica (o sirventese) ahi lasso, or è stagion de doler tanto, scritta in seguito alla sconfitta che i guelfi fiorentini subirono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

