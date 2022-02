Estrema miseria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estrema miseria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INOPIA

Significato/Curiosita : Estrema miseria

Rimase orfana di padre: cominciò così per la sua famiglia un periodo di estrema miseria, umiliazione e fame. si trasferì con la madre a forlì, dove rachele...

Designare oggetti o anche situazioni nuove, e dunque in caso di cosiddetta inopia verborum ('assenza di parole'), è possibile che la catacresi giunga in aiuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

