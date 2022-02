Espressi in modo rigido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressi in modo rigido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORMALI

Significato/Curiosita : Espressi in modo rigido

Di un disco rigido "aperto" (info file) riproduci file multimediale il disco rigido è costituito fondamentalmente da uno o più piatti in rapida rotazione...

Isbn 978-0-321-46225-1. monoide grammatica formale stringa (linguaggi formali) alfabeto (teoria dei linguaggi formali) alfabeto concorrente metalinguaggio altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con espressi; modo; rigido; Un espressi one offensiva; Propri di un tipo di espressi one algebrica; Le espressi oni matematiche con termini numerici e letterali; espressi vità poetica e artistica; Comune siciliano che ricorda un pomodo ro; In modo tranquillo; Un modo di lavorare in una casa straniera; Gravosi in un altro modo ; È rigido nel computer; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; Un rigido tessuto di seta d origine persiana; Così viene definito un freddo molto rigido ; Cerca nelle Definizioni