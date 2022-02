Efficace prodotto antireumatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Efficace prodotto antireumatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORTISONE

Significato/Curiosita : Efficace prodotto antireumatico

Sperimentale contro il covid-19, in napolitoday, 8 marzo 2020. ^ farmaco antireumatico contro il coronavirus, la ricerca è anche foggiana. il messaggio di...

11-ß-steroide-deidrogenasi. la forma attiva del cortisone è il cortisolo, detto anche idrocortisone. in chimica farmaceutica il cortisone è usato nel trattamento di diversi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

