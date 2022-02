Discutibile come certe questioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discutibile come certe questioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OPINABILE

Teresa si affidò completamente, soprattutto nelle questioni di politica estera. presente ad aquisgrana come ministro plenipotenziario e nominato cancelliere...

Guadagnare l'approvazione della giovane a questo matrimonio, la tradizione, opinabile a giovanni boccaccio, dice che sia avvenuto per procura, dove il procuratore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Mobile, come i bracci di certe lampade; Agri come limoni; come sei... sottosopra; Battezzate come vie; Mobile, come i bracci di certe lampade; Un locale seminterrato di certe ville signorili; Viene attaccato a fianco di certe motociclette; Relativa a certe imbarcazioni; Risolveva questioni d onore; questioni difficili da affrontare; questioni complesse che attendono una soluzione; Si occupa di questioni inerenti a tasse e a imposte;