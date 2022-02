Deciso senza voti contrari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deciso senza voti contrari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UNANIME

Deciso senza voti contrari

Con 183 voti favorevoli e 123 contrari. ottenne la fiducia alla camera dei deputati il 3 agosto 1987 con 371 voti favorevoli e 237 contrari. dopo mesi...

L'italiano marvin vettori per decisione non unanime. il 6 luglio batte brad tavares per decisione unanime vincendo il suo secondo premio performance of... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

