I cuochi le caricano di crema o di panna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cuochi le caricano di crema o di panna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SIRINGHE

Significato/Curiosita : I cuochi le caricano di crema o di panna

Le attuali siringhe sono state sviluppate attorno al 1853 da charles pravaz e alexander wood. attualmente la maggior parte delle siringhe è realizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con cuochi; caricano; crema; panna; Un talent per aspiranti cuochi ; Lo consumano tutti i cuochi ; Talent per aspiranti cuochi ; La seguono cuochi e farmacisti; Si scaricano su cellulari e tablet; Si scaricano sugli iPad; Si scaricano sullo smartphone; Si scaricano sui telefoni; Un assaggio... di crema ; crema preparata con uova e marsala; Una crema per pelli screpolate; Smercia intero e screma to; Appanna il vetro; Dolce preparato con panna montata; Lo zio... famoso per una capanna ; panna montata; Cerca nelle Definizioni