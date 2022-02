Un cromosoma che determina il sesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cromosoma che determina il sesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ICS

Significato/Curiosita : Un cromosoma che determina il sesso

il sesso è determinato da un singolo cromosoma sessuale o eterosoma o da una coppia di questi cromosomi. nei mammiferi l'eterocromosoma y determina la...

Organizzazione umanitaria italiana indian civil service corticosteroidi inalatori .ics – formato di file dello standard icalendar ics – nome della lettera x...

