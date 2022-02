Cova risentimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cova risentimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Cova risentimento

L'oltraggio a crise. sentendosi sotto attacco, agamennone, che già da anni cova risentimenti per achille, accetta di consegnare criseide, ma pretende che briseide...

Mangiare per proseguire nella sua inesorabile opera dattilografica. il rancoroso ("hate troll") i troll di questo genere sfruttano ogni occasione per insultare...