Si consiglia ai deboli - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : RIPOSO

Significato/Curiosita : Si consiglia ai deboli

Con disincantata oggettività, i punti deboli del "paese legale", ora invece a delineare i possibili "rimedi". si imprime una chiara, univoca, direzione...

riposo – in fisiologia, fase di relativa inattività di un essere vivente riposo – in ambito lavorativo, periodo di tempo in cui il prestatore di lavoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

