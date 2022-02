Colpo di Stato alla sudamericana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpo di Stato alla sudamericana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLPE

Significato/Curiosita : Colpo di stato alla sudamericana

"piano sistematico" di terrorismo di stato. la dittatura cominciò con il colpo di stato militare del 24 marzo 1976, che rovesciò la presidente isabel martínez...

Termine ricalca il francese coup d'état ed è noto anche come golpe in portoghese o spagnolo (da golpe de estado) o putsch in tedesco. a partire dal fallito colpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

