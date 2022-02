Città ungherese famosa per le porcellane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città ungherese famosa per le porcellane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PECS

Significato/Curiosita : Citta ungherese famosa per le porcellane

Produzione di birra e di porcellane. la manifattura di porcellane zsolnay di pécs è celebre, tra l'altro, per aver fornito le tegole policrome che divennero...

pécs (['pe] ascolta[·info], in tedesco: fünfkirchen; in serbo: , pecuj; in croato: pecuh; in latino: sopianae o quinque ecclesiae; in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

