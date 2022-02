La città del Niger principale centro dell Air - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città del Niger principale centro dell Air. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGADES

Significato/Curiosita : La citta del niger principale centro dell air

Dell'africa centro-occidentale, il più popoloso del continente. confina con il benin ad ovest, il ciad a nord-est, il camerun ad est, il niger a nord e nord-ovest;...

Agadez, o anche agadès, è un comune urbano del niger facente parte del dipartimento di tchirozerine e capoluogo della regione omonima. si trova nel sahara... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

