La città del s. Giuseppe che offrì il sepolcro per la sepoltura di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città del s. Giuseppe che offrì il sepolcro per la sepoltura di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARIMATEA

Significato/Curiosita : La citta del s. giuseppe che offri il sepolcro per la sepoltura di gesu

Un soldato che, prima che il corpo di cristo fosse concesso a giuseppe di arimatea e nicodemo per la sepoltura, per assicurarsi che gesù fosse morto...

Giuseppe di arimatea (arimatea, ... – ...) è un personaggio del nuovo testamento e degli apocrifi del nuovo testamento, coinvolto in modo particolare nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con città; giuseppe; offrì; sepolcro; sepoltura; gesù; Una zona della città vietata alle auto; città ungherese famosa per le porcellane; La città dei Cairoli; città francese sulla Loira; giuseppe , noto regista; Opera in quattro atti di giuseppe Verdi; giuseppe , indimenticato direttore d orchestra; giuseppe Sala ne è il sindaco; Giuseppe di __: offrì il sepolcro per seppellire Gesù; Un sepolcro di pietra; La città in cui è il sepolcro di Dante; Tra Gubbio e Sansepolcro si svolge quello della Balestra; Il tipico sepolcro egizio; Luogo sotterraneo di culto o di sepoltura ; Relativo alla morte e alla sepoltura ; Edifici monumentali di sepoltura ; Luoghi di sepoltura dei defunti; Località dove gesù iniziò la sua predicazione; Il Giuda che tradì gesù ; La città di una Maria discepola di gesù ; Tradì gesù Cristo; Cerca nelle Definizioni