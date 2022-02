La città con la Valle dei Templi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con la Valle dei Templi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AGRIGENTO

Significato/Curiosita : La citta con la valle dei templi

la valle dei templi è un parco archeologico della sicilia caratterizzato dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti templi dorici...

Capoluogo del libero consorzio comunale di agrigento in sicilia. fondata intorno al 581 a. c., agrigento sorge in un territorio in cui si insediarono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

