Cibo che nasconde l inganno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cibo che nasconde l inganno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ESCA

Significato/Curiosita : Cibo che nasconde l inganno

Villaggio, con cui era in credito, e con tale denaro ha comprato del cibo: felice che i figli siano tornati, li accoglie e dà loro da mangiare a sazietà...

Disambiguazione – se stai cercando le tecniche analitiche esca, vedi spettroscopia esca. per esca si intende, nella pesca, il cibo reale o finto utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

