Lo si chiede agli esperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si chiede agli esperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARERE

Significato/Curiosita : Lo si chiede agli esperti

Spiaggia. le morti continuano e il capo della polizia martin brody chiede l'aiuto dell'esperto pescatore quint e di un giovane biologo marino, matt hooper....

Acquisire il parere di un altro organo, di solito collegiale (detto organo consultivo), per decidere con cognizione di causa. il parere acquisto nel corso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con chiede; agli; esperti; Si chiede davanti a una porta chiusa; Si chiede quella esatta; chiede re un prestito; Chi ci si siede chiede spesso una spinta; Indossano la magli a della Nazionale; Si dispongono davanti agli orchestrali; Le medagli e dei campioni olimpici; Il _ Rosso: Snoopy Io combatte in immaginarie battagli e aeree; Un gruppo di esperti ; Sono esperti nel mestiere; Si chiede ai più esperti ; Il giorno in cui sono nati... gli inesperti ; Cerca nelle Definizioni