C è chi lo cerca nell uovo - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PELO

Significato/Curiosita : C e chi lo cerca nell uovo

Questo gli risponde che julius non è un uomo cui prestar fiducia e che l'uovo è più al sicuro dove si trova. merlino cerca di convincerlo a cambiare idea...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelo (disambigua). il pelo è una piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

