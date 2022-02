Centro economico e finanziario della Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro economico e finanziario della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SHANGHAI

Significato/Curiosita : Centro economico e finanziario della cina

(inrfa). quindi in cina da parte di deng xiaoping fu creata la prima zona economica speciale di shenzen nel 1979. oggi la cina collabora con molti paesi...

Stai cercando altri significati, vedi shanghai (disambigua). shanghai (pron. [a'gai]; in cinese s, shànghaip [a'xai], abbreviazione o , hù o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

