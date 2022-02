Centra solo se ha occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centra solo se ha occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIRATORE

Significato/Curiosita : Centra solo se ha occhio

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi occhio (disambigua). disambiguazione – "occhi" rimanda qui. se stai cercando altri significati...

Un tiratore scelto (soprannominato anche cecchino o scout) è una persona addestrata ed equipaggiata per colpire con precisione bersagli molto distanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

