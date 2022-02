Celebre sonata di Tartini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre sonata di Tartini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : IL TRILLO DEL DIAVOLO

Significato/Curiosita : Celebre sonata di tartini

Autore della celebre sonata per violino in sol minore il trillo del diavolo. a lui è intitolato il conservatorio di trieste, mentre i comuni di milano, torino...

Cercando il romanzo, vedi il trillo del diavolo (romanzo). la sonata per violino in sol minore, più notoriamente conosciuta come il trillo del diavolo, è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

