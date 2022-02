I cavoli per i Wurstel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cavoli per i Wurstel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRAUTI

Significato/Curiosita : I cavoli per i wurstel

Dell'origine tedesco), oppure cavoli acidi o anche, in venezia giulia, cappucci acidi, a trieste si chiamano capuzi o capuzi garbi. i crauti sono uno dei prodotti...

Conferisce ai crauti il tipico sapore deciso e leggermente aspro. il risultato è un alimento ricco di vitamine e sali minerali. i crauti favoriscono la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con cavoli; wurstel; Rode le foglie dei cavoli ; L animale... che si cerca di salvare con i cavoli ; Può fornire cavoli ; Sottili cavoli fermentati della cucina tedesca; Il panino imbottito con wurstel ; L hot con dentro il wurstel ; Il panino con wurstel ; Panino con wurstel ; Cerca nelle Definizioni