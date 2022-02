Cape __: base di lanci spaziali USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cape __: base di lanci spaziali USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANAVERAL

Significato/Curiosita : Cape __: base di lanci spaziali usa

usa. è situata a cape canaveral, in florida, ed è subordinata alla patrick air force base, sede del 45th space wing. la ccsfs ha tre piattaforme di lancio...

Stato della florida, vedi cape canaveral (florida). cape canaveral (in italiano capo canaveral; in spagnolo cabo cañaveral) è una striscia di terra nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con cape; base; lanci; spaziali; Rende morbidi i cape lli; Prodotto per i cape lli; Tradì Sansone tagliandogli i cape lli; Un taglio completo dei cape lli; Parte di una partita di base ball; Bevanda a base di frutta; L insieme dei programmi base di un computer; Bevanda a base di rum; Quelli finanziari appesantiscono il bilanci o; lanci arono Let it be; Il regista che lanci ò Brigitte Bardot; Cambiano il bilanci ere; Possono essere segrete o spaziali ; La mèta dei viaggi spaziali ; Sonde spaziali Usa; Serie di sonde spaziali per l esplorazione di Marte, Venere e Mercurio; Cerca nelle Definizioni