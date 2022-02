Il cannone sempre puntato verso il cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cannone sempre puntato verso il cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTIAEREO

Significato/Curiosita : Il cannone sempre puntato verso il cielo

Malvagio, scaraventandolo in acqua. il nuovo cannone dell'anima ( shin kikoho), conosciuto come nuovo colpo del cannone nell'edizione italiana dell'anime...

Wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «rifugio antiaereo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su rifugio antiaereo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con cannone; sempre; puntato; verso; cielo; È simile al cannone ; Un pezzo d’artiglieria che era più tozzo del cannone ; E’ più tozzo del cannone ; Un cannone protetto e rotante; Prati tenuti sempre bagnati; Giungono sempre inattesi; Si leggono sempre in tram; Scopi non sempre confessabili; L arma... dell appuntato ; Scialle spagnolo appuntato ai capelli; In araldica, lo scudo ovale appuntato in basso; Nato, spuntato ; Il tipico verso del tordo; Spinge verso l ombra; Fare il verso del tordo; Porzione di piano compresa tra due circonferenze concentriche che hanno diverso raggio; Portare al settimo cielo ; Un impegno... col cielo ; Miniera a cielo aperto; Estensione di terra o cielo ; Cerca nelle Definizioni