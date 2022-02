Si cambia camuffandosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cambia camuffandosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASPETTO

Significato/Curiosita : Si cambia camuffandosi

Viola questa restrizione camuffandosi con stravaganti costumi per non farsi riconoscere come extraterrestre dalle altre persone. si è adattato alla vita umana...

L'aspetto verbale (spesso semplicemente aspetto) è una categoria grammaticale che esprime diversi modi in cui è possibile osservare l'articolazione temporale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

