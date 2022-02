Bombe micidiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bombe micidiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATOMICHE

Significato/Curiosita : Bombe micidiali

Apposito lanciabombe pirotecnico fabbricato dalla krupp. pur essendo ordigni micidiali per i sommergibili (essendo infatti l'acqua incomprimibile le esplosioni...

Armi nucleari. il sudafrica, che aveva cominciato la produzione di bombe atomiche nel 1977, è stato l'unico paese a cancellare volontariamente il suo programma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

