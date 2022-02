Un artista che dipinge con la lente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un artista che dipinge con la lente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINIATORE

Significato/Curiosita : Un artista che dipinge con la lente

Anamorfosi multi-livello è manu invisible, street artist che dipinge su parete, lettering in stile cubitale con una forte influenza figurativa. ^ anamorfosi...

Antiche, permettendone la trasmissione alle generazioni future. amanuense e miniatore erano spesso due figure distinte, anche se quasi sempre, soprattutto nell'alto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

