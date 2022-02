Arthur: vinse Wimbledon nel 1975 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arthur: vinse Wimbledon nel 1975. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Arthur: vinse wimbledon nel 1975

Statunitense. vincitore di tre tornei dello slam, tra cui l'edizione del 1975 di wimbledon, ashe è anche ricordato per il suo grande contributo per il volontariato...

Arthur robert ashe, jr. (richmond, 10 luglio 1943 – new york, 6 febbraio 1993) è stato un tennista statunitense. vincitore di tre tornei dello slam, tra...