Appello al popolo - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PROCLAMA

Significato/Curiosita : Appello al popolo

Provocatio (saltatio mortis). la provocatio ad populum (in italiano: appello al popolo) è stato un istituto del diritto penale romano, introdotto dalla lex...

Un proclama (anticamente femminile: "la proclama") è un annuncio solenne e pubblico emanato dall'autorità pubblica al popolo. per estensione si definisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

