Un annuncio pubblicitario anonimo che crea aspettative - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TEASER

Significato/Curiosita : Un annuncio pubblicitario anonimo che crea aspettative

Collettivo (collective effort model, cem), che si usa per generare previsioni. il cem integra le teorie delle aspettative con le teorie del confronto sociale...

Il teaser (dall'inglese to tease, stuzzicare) è di solito una campagna pubblicitaria preliminare, di forte impatto, che cerca di suscitare nel pubblico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

