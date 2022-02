Animale che è bene non accarezzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale che è bene non accarezzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISTRICE

Significato/Curiosita : Animale che e bene non accarezzare

La pet therapy è la terapia dell'animale da affezione, dall'unione dei due termini: pet, che significa animale domestico, e therapy, che significa terapia...

Qui. se stai cercando altri significati, vedi istrice (disambigua) o porcospino (disambigua). l'istrice crestato (hystrix cristata linnaeus, 1758), noto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

