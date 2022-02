Si allungano in autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allungano in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SERE

Significato/Curiosita : Si allungano in autunno

Slanciato e diritto, la chioma è ovaleggiante con rami principali che si allungano verso l'alto. la chioma è composta da foglie decidue, di colore verde...

Cesare battisti. cd singolo – sere nere (italia) sere nere – 4:24 cd singolo – sere nere (germania) sere nere (radio edit) sere nere (album version) perverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con allungano; autunno; Si allungano d'inverno; allungano il corso d’un fiume; allungano le vacanze; Le antenne che si allungano ; Gli estremi dell autunno ; Lamina verde che sta sul ramo e cade in autunno ; La foresta mediterranea che si spoglia in autunno ; Ingialliscono e cadono in autunno ; Cerca nelle Definizioni