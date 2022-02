Albero d alto fusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero d alto fusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLMO

Significato/Curiosita : Albero d alto fusto

Stai cercando altri significati, vedi palo alto (disambigua). palo alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200 abitanti degli stati...

olmo – nome comune di piante del genere ulmus olmo americano olmo bianco olmo campestre olmo ciliato olmo montano olmo siberiano antonio olmo – allenatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

olmo – nome comune di piante del genere ulmus olmo americano olmo bianco olmo campestre olmo ciliato olmo montano olmo siberiano antonio olmo – allenatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con albero; alto; fusto; Rettile asiatico che spicca salti da un albero all altro; albero del Libano; Vinse la Palma d oro con L albero degli zoccoli; Un albero montano; Scorre nell alto piano svizzero; Sono il sistema montuoso più alto d Europa; Situati... in alto ; Si mettono in alto ; Un albero d alto fusto ; Un giovane fusto in vivaio; Piante con il fusto carnoso; È all interno del fusto ;