Si abbrevia con a.C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbrevia con a.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si abbrevia con a.c

Minore (c minor, c-moll) è incentrata sulla nota tonica do. si abbrevia dom oppure, nel sistema anglosassone cm. per la scala minore naturale del do, si hanno:...

Locuzione avanti cristo è suddiviso in due fasi il cui spartiacque è la nascita di cristo: la fase iniziale, espressa dalla locuzione avanti cristo; la fase...